Практика судов
  1. Видео
  2. / Общество

Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Игра в кальмара» – видео

07:36, 2 июня 2025
После кровавой концовки сезона 2 в финальном сезоне игрок 456 оказался в самом тяжелом положении.
Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Игра в кальмара» – видео
Источник фото: Netflix
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Netflix выпустил официальный трейлер третьего и финального сезона популярного сериала «Игра в кальмара». Показ последних серий состоится 27 июня.

Как сообщается на официальном сайте стримингового сервиса, новый трейлер демонстрирует кровавую битву, которая ожидает Ги Хуна (Ли Чон Че), его друзей и врагов, включая загадочного Фронтмена. События нового сезона продолжают сюжет, завершившийся на финале второго сезона, где Ги Хун возглавил восстание против солдат в «Игре в кальмарах», однако его попытка переворота не удалась, и многие его союзники погибли.

«Новый сезон сосредоточится на том, что Ги Хун может сделать после того, как все его усилия потерпели неудачу. Он в полном отчаянии, после того как потерял все и видит, что все его попытки были тщетными», — рассказал создатель сериала Хван Дон Хек.

Трейлер третьего сезона также показывает, как в конце ролика Фронтмен снимает маску, и голос за кадром спрашивает: «Игрок 456, ты все еще веришь в людей?»

Трейлер также подтверждает, что ужасная кукла Йон Хи вернется для нового раунда игры. В новом сезоне на Ги Хуна и его соперников ждут новые вызовы, а также жуткая игра, которая добавит еще больше напряжения в сюжет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

фильм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В школах запретят преподавать лицам, совершавшим буллинг или домашнее насилие

Лица, имевшие штрафы за домашнее насилие или травлю, не смогут работать в учреждениях среднего образования.

Верховная Рада рассмотрит закон о множественном гражданстве и упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами из определенных стран

Комитет рекомендовал принять в целом закон о возможности существования у граждан Украины множественного гражданства и об упрощенном порядке приобретения гражданства Украины для иностранцев из определенных стран.

Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Верховная Рада повторно рассмотрит законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет еще раз рассмотрел законопроект о цифровизации исполнительного производства и рекомендовал принять его в целом.

До 2028 года штат аппаратов судов может быть полностью заполнен и обеспечен деньгами – Высший совет правосудия

Но нужно, чтобы другие ветви власти наконец-то учли предложения Совета правосудия относительно надлежащего финансирования аппаратов судов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео