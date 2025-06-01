Стефанчук назвал спецоперацию СБУ на территории России «современной версией» Будапештского меморандума

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если раньше у нас были чумаки, то теперь — дальнобойщики, которые доставляют что угодно в любую точку мира.
«Блестящая операция Службы безопасности Украины. Ювелирная работа. Впечатляющие результаты.
Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Главе Службы безопасности Украины Василию Малюку и всем, кто был причастен к этой операции по обеспечению безъядерного статуса государства-агрессора. Такая себе современная версия Будапештского меморандума — в действии», — прокомментировал он и отметил, что «нет слишком далеких целей для тех, кто борется за свою землю».
В комментариях пользователи пишут, что это «гениальная операция под названием «троянские фуры».
Напоминаем, что СБУ провела спецоперацию «Павутина»: в России массово горят бомбардировщики.
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