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На Гавайях из-за комаров критически исчезают уникальные птицы

07:00, 2 июня 2025
Популяция гавайских птиц-медососов сократилась на 99% за 20 лет.
На Гавайях из-за комаров критически исчезают уникальные птицы
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В лесах Гавайев разворачивается серьезный экологический кризис - численность редких местных птиц-медососов стремительно сокращается. Особенно остро стоит вопрос для двух видов, обитающих на острове Кауаи - акикикики и акекее. За последние 20 лет их популяция уменьшилась более чем на 99%, сообщает IFLScience.

Ранее на Гавайях существовало около 60 видов медососов, сегодня их осталось только 17, большинство из которых находится под угрозой исчезновения. В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые проанализировали геномы акикикики, акекее и вымершего вида поули. Главной причиной стремительного упадка птиц оказалась птичья малярия.

Другие факторы, такие как потеря естественной среды и появление хищников, влияли на популяции раньше, но именно распространение малярии вызвало резкое падение численности. Ученые также обнаружили, что, несмотря на значительное генетическое разнообразие у исчезающих видов, малое число особей приводит к инбридингу, что ухудшает выживаемость птиц даже без заражения паразитом.

Для борьбы с болезнью на Гавайях применяют методы контроля комаров - основных переносчиков малярии. В частности, выпускают стерильных самцов комаров, зараженных бактерией Wolbachia, что препятствует их размножению. Это помогает ограничить распространение инфекции и дает шанс на восстановление популяций медососов.

В то же время ведется разведение акикикики и акекее в неволе, хотя этот процесс затруднен, особенно для акекее из-за сложного социального поведения птиц. Геномные исследования помогают подбирать пары с минимальным генетическим сходством, снижая риск наследственных заболеваний.

Авторы исследования подчеркивают, что без срочных и системных мер эти два вида могут не выжить достаточно долго для естественного восстановления. Использование генетических данных и современных методов контроля комаров являются ключевыми в сохранении уникальной гавайской фауны.

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