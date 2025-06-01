Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры 2 июня в Стамбуле — кто поедет

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговоры с Россией, которые пройдут 2 июня в Стамбуле.

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В воскресенье, 1 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ 359/2025, которым утвердил состав делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

Делегацию Украины будут представлять:

УМЕРОВ Рустем Энверович — Министр обороны Украины, глава делегации

БЕВЗ Александр Александрович — советник Руководителя Офиса Президента Украины

ДЬЯКОВ Александр Иванович — заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

КИСЛИЦА Сергей Олегович — первый заместитель Министра иностранных дел Украины

КОВБАСА Юрий Михайлович — Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласованию)

КУЗЬМИЧОВ Георгий Юрьевич — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины

ЛУГОВСКИЙ Олег Васильевич — первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины

ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

ПОКЛАД Александр Валентинович — заместитель Председателя Службы безопасности Украины

СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины

ФОМИН Андрей Анатольевич — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

ШЕВЧЕНКО Алексей Николаевич — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

ШЕРИХОВ Александр Игоревич — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

ШИНКАРЕВ Евген Михайлович — заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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