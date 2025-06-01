Рогатый житель лесов на Львовщине попал в объектив пограничных камер

На Львовщине пограничники зафиксировали, как дикий олень гуляет и прыгает через забор.

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Во Львовской области камеры наблюдения зафиксировали необычного жителя - дикого оленя, который спокойно прогуливался вдоль забора с колючей проволокой, а затем прыгнул через забор.

Видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины, добавив: «Привет» от дикой природы! Не фильм, не мультик - просто пограничная жизнь в лесу на Львовщине».

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