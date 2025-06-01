Рогатий житель лісів на Львівщині потрапив в об’єктив прикордонних камер

На Львівщині прикордонники зафіксували, як дикий олень гуляє та стрибає через загорожу.

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У Львівській області камери спостереження зафіксували незвичайного жителя — дикого оленя, який спокійно прогулювався вздовж паркану з колючим дротом, а згодом стрибнув через загорожу.

Відео оприлюднила Державна прикордонна служба України, додавши: «Привіт» від дикої природи! Не фільм, не мультик – просто прикордонне життя у лісі на Львівщині».

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