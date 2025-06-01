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У Британії з дрона зняли чоловіка у ванній – селище постало проти туристів

23:40, 1 червня 2025
Місцеві у Касл-Кумбе вимагають захисту приватності.
У Британії з дрона зняли чоловіка у ванній – селище постало проти туристів
Фото: The Independent
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Жителі села Касл-Кумбе в англійському графстві Вілтшир — одного з найвідоміших туристичних місць Британії — закликають заборонити використання дронів. Причиною стало вторгнення у приватне життя: один із місцевих жителів заявив, що його зняли на відео, коли він приймав ванну. Про це повідомляє The Independent.

У селі вже з’явилися таблички «Зона без дронів» на вікнах будинків, церкві та громадському паркуванні. Мешканці скаржаться, що дрони регулярно зависають над їхніми подвір’ями, вулицями і навіть біля вікон ванних кімнат.

Відомо, що минулого місяця місцеві викликали поліцію через пілота, який відмовився прибрати дрон і агресивно реагував на зауваження. Він нібито знімав дітей у саду і літав на рівні вікон першого поверху. The Independent звернувся до поліції Вілтширу за коментарем.

Місцева парафіяльна рада вже звернулась до влади, й у публічній зоні паркування встановлено офіційне попередження для пілотів: польоти над приватною територією можуть порушувати норми Цивільного авіаційного управління Великої Британії.

Попри те, що у селі проживають лише кілька сотень людей, туристів щотижня приїжджають тисячі — переважно завдяки популярності села в Instagram та TikTok. Серед відвідувачів — туристи з усього світу, які шукають мальовничі локації для соцмереж.

Проте місцеві наголошують: зростання популярності після пандемії принесло не лише економічну вигоду, а й серйозні проблеми з приватністю.

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Велика Британія туризм

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