Reuters опублікував «дорожню карту», яку Україна підготувала для переговорів з РФ у Стамбулі

Відомо, що містить документ, який Україна підготувала для переговорів з росіянами у Стамбулі.

Джерело фото: Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA

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2 червня в Стамбулі відбудеться важлива зустріч українських та російських делегацій, на якій Україна представить російській стороні пропозиції щодо мирного врегулювання. Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Reuters, українська сторона в рамках переговорів запропонує дорожню карту для досягнення тривалого миру.

Запропонована схема починається з повного припинення вогню на 30 днів, після чого має відбутися повернення всіх полонених з обох сторін, а також повернення українських дітей, вивезених на території, що перебувають під контролем Росії. Після цього планується зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера Кремля Володимира Путіна для обговорення подальших кроків.

У межах цієї ініціативи передбачається, що Москва та Київ за підтримки США та Європи працюватимуть над умовами для остаточного завершення війни, яка триває вже три роки і є найбільшим конфліктом в Європі після Другої світової війни.

Згідно з документом, основні умови української сторони включають відсутність обмежень на військову потужність України, міжнародне невизнання окупованих Росією територій. А лінія зіткнення має стати «відправною точкою для переговорів» щодо територій.

Київ заявив раніше цього тижня, що він налаштований на пошук миру, але чекає на меморандум від російської сторони з їхніми пропозиціями, який досі не був наданий.

Тим не менш, Зеленський заявив, що українська делегація поїде на зустріч з росіянами в Стамбул.

Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

«Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров», — наголосив Володимир Зеленський.

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