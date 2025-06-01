Невдалий поворот: у ДТП на Черкащині чотири постраждалих, двоє з них – діти

У Черкаському районі «Lanos» не пропустив джип.

Фото: cherkasypolice

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У Черкаській області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали чотири особи, серед них двоє дітей. Про це повідомила поліція Черкаської області.

За попередньою інформацією, 30 травня близько 18:00 поблизу села Хутори Черкаського району водій автомобіля «ЗАЗ Lanos», здійснюючи лівий поворот на автодорозі Р-10, не надав переваги в русі позашляховику «Toyota Land Cruiser Prado», внаслідок чого відбулося зіткнення транспортних засобів.

У результаті аварії травми отримали 35-річний водій «ЗАЗ Lanos», його 40-річний пасажир та двоє дітей віком 13 та 6 років. Усі потерпілі були доставлені до Черкаської обласної лікарні, де їм надали медичну допомогу. Стан трьох із них — середньої тяжкості; відомо, що одного з дітей уже виписано після огляду.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження»). Наразі слідчі встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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