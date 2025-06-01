Неудачный поворот: в ДТП в Черкасской области четыре пострадавших, двое из них – дети

В Черкасском районе «Lanos» не пропустил джип.

Фото: cherkasypolice

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В Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, среди них двое детей. Об этом сообщили в ГУНП в Черкасской области. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

По предварительной информации, 30 мая около 18:00 вблизи села Хутора Черкасского района водитель автомобиля «ЗАЗ Lanos», осуществляя левый поворот на автодороге Р-10, не предоставил преимущества в движении внедорожнику «Toyota Land Cruiser Prado», в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В результате аварии травмы получили 35-летний водитель «ЗАЗ Lanos», его 40-летний пассажир и двое детей в возрасте 13 и 6 лет. Все пострадавшие были доставлены в Черкасскую областную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Состояние трех из них - средней тяжести; известно, что один из детей уже выписан после осмотра.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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