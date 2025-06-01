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Українську делегацію на переговорах з Росією у Стамбулі 2 червня очолить Рустем Умєров

15:08, 1 червня 2025
Володимир Зеленський підтвердив, що Україна братиме участь у переговорах із РФ у Стамбулі 2 червня — делегацію очолить міністр оборони Рустем Умеров.
Українську делегацію на переговорах з Росією у Стамбулі 2 червня очолить Рустем Умєров
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Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед раундом переговорів з РФ 2 червня у Стамбулі. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Глава держави зазначив, що заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України. 

Президент визначив завдання на найближчий час та позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

«Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Мединський, який є представником РФ на переговорах з Україною, заявив, що зателефонував міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував дату та місце зустрічі для обміну «меморандумами».  

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що для зустрічі з делегацією РФ від них потрібен меморандум.

Також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва запропонувала Україні провести новий раунд прямих переговорів у Стамбулі 2 червня.

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рф Україна війна Володимир Зеленський Рустем Умєров переговори

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