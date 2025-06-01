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В УДО пояснили, чому була посилена охорона на «Книжковому Арсеналі»

19:37, 1 червня 2025
Чому на «Книжковому Арсеналі» була посилена охорона.
В УДО пояснили, чому була посилена охорона на «Книжковому Арсеналі»
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В Управлінні державної охорони пояснили, чому була посилена охорона на фестивалі «Книжковий Арсенал» у Києві, де були присутні Володимир та Олена Зеленські.

Так, там зазначили, що співробітники Управління державної охорони України здійснюють охоронні заходи на заходах будь-якого масштабу, від великих публічних подій до мирних і прифронтових регіонів, завжди враховуючи потенційні загрози.

«Ми виконуємо завдання з забезпечення безпеки вищих посадових осіб там, де перебувають зазначені особи. У приміщеннях, на відкритих локаціях, у мирних чи прифронтових регіонах, за будь-якої погоди. І завжди — з урахуванням оцінки потенційних загроз», — зазначають в Управлінні державної охорони.

Відтак, вказують там, чим масивніше захід, чим більше його учасників або відвідувачів, тим більше ризиків для державних діячів, безпеку яких потрібно забезпечити.

«Додайте до цього воєнний стан, кількість виявлених та затриманих Службою безпеки України учасників розвідувально-диверсійних груп, кількість спроб проведення на території нашої країни терористичних актів, – і ви зрозумієте, чому Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами вживає безпрецедентних заходів безпеки», - вказали в УДО.

Захист вищих посадових осіб вимагає застосування спеціальних заходів безпеки, зокрема:

  • обмеження доступу людей і транспорту до території заходу;
  • перевірка документів і речей;
  • вилучення заборонених предметів, таких як зброя, вибухонебезпечні речовини, лазерні пристрої тощо.

Ці заходи необхідні не тільки для безпеки державних діячів, а й для захисту всіх учасників заходу.

Нагадаємо, що під час фестивалю «Книжковий Арсенал» співробітники Управління державної охорони вилучили одну одиницю вогнепальної зброї, 12 боєприпасів, 74 газових балончики та 127 ріжучих і колючих предметів.

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Київ Володимир Зеленський

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