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В УДО объяснили, почему была усилена охрана на «Книжном Арсенале»

19:37, 1 июня 2025
Почему на «Книжном Арсенале» была усилена охрана.
В УДО объяснили, почему была усилена охрана на «Книжном Арсенале»
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В Управлении государственной охраны объяснили, почему была усилена охрана на фестивале «Книжный Арсенал» в Киеве, где присутствовали Владимир и Олена Зеленские.

Так, там отметили, что сотрудники Управления государственной охраны Украины осуществляют охранные мероприятия на мероприятиях любого масштаба, от крупных публичных событий до мирных и прифронтовых регионов, всегда учитывая потенциальные угрозы.

«Мы выполняем задачи по обеспечению безопасности высших должностных лиц там, где находятся указанные лица. В помещениях, на открытых локациях, в мирных или прифронтовых регионах, при любой погоде. И всегда — с учетом оценки потенциальных угроз», — отмечают в Управлении государственной охраны.

Так, в УДО добавили, что чем масштабнее мероприятие, чем больше его участников или посетителей, тем больше рисков для государственных деятелей, безопасность которых необходимо обеспечивать.

«Добавьте к этому военное положение, количество выявленных и задержанных Службой безопасности Украины участников разведывательно-диверсионных групп, количество попыток проведения на территории нашей страны террористических актов, — и вы поймете, почему Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами принимает беспрецедентные меры безопасности», — указали в УДО.

Защита высших должностных лиц требует применения специальных мер безопасности, в частности:
• ограничение доступа людей и транспорта на территорию мероприятия;
• проверка документов и вещей;
• изъятие запрещенных предметов, таких как оружие, взрывчатые вещества, лазерные устройства и т. д.

Эти меры необходимы не только для безопасности государственных деятелей, но и для защиты всех участников мероприятия.

Напомним, что во время фестиваля «Книжный Арсенал» сотрудники Управления государственной охраны изъяли одно единицу огнестрельного оружия, 12 боеприпасов, 74 газовых баллончика и 127 режущих и колющих предметов.

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Киев Владимир Зеленский

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