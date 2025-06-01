Вогнепальна зброя, боєприпаси, ножі, балончики — що намагались пронести на «Книжковий Арсенал», фото

Під час фестивалю УДО вилучило понад 200 небезпечних предметів, серед яких зброя, боєприпаси, газові балончики та колючо-ріжучі знаряддя.

Фото: president.gov.ua

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Під час фестивалю «Книжковий Арсенал», який проходить з 29 травня по 1 червня у Києві, співробітники Управління державної охорони вилучили одну одиницю вогнепальної зброї, 12 боєприпасів, 74 газових балончики та 127 ріжучих і колючих предметів. Про це повідомили в УДО України.

Там пояснили, що охоронні заходи під час масових подій включають створення режимної території з перевіркою особистих речей та документів відвідувачів, а також конфіскацією заборонених предметів.

«Чим масштабніший захід — тим вищі ризики для безпеки державних діячів, яку ми повинні гарантувати», — зазначили в управлінні.

У відомстві наголосили, що один із ключових елементів таких заходів — це режимні обмеження. Серед них:

контроль доступу людей і транспорту;

перевірка документів та речей;

вилучення заборонених предметів — зброї, вибухонебезпечних речовин, лазерних пристроїв тощо.

«Наприклад, лише на цьогорічному фестивалі «Книжковий Арсенал» було вилучено: вогнепальна зброя — 1 од., ріжучі та колючі предмети — 127 од., газові балончики — 74 од., боєприпаси — 12 од. Всі ці предмети становлять небезпеку не лише для посадовців, але й для всіх навколо», — підкреслили в УДО.

Як відомо, фестиваль уже відвідали Президент Володимир Зеленський з дружиною та прем'єр Денис Шмигаль.

Фото: Управління державної охорони

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