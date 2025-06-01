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Українцям пояснили, в якому порядку кошти звільняються з-під арешту

08:31, 1 червня 2025
Зазначається, що з метою звільнення коштів з-під арешту ДПС звертається до суду протягом двох робочих днів, що настають за днем, коли ДПС стало відомо про виникнення підстав для припинення такого арешту.
Українцям пояснили, в якому порядку кошти звільняються з-під арешту
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Податкова служба в Івано-Франківській області розповідає, в якому порядку кошти звільняються з-під арешту.

Зазначається, що відповідно до п. 94.4 ПКУ арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

Арешт коштів на рахунку/електронному гаманці платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду.

З метою звільнення коштів з-під арешту податковий орган звертається до суду протягом двох робочих днів, що настають за днем, коли податковому органу стало відомо про виникнення підстав для припинення такого арешту.

Після ухвалення судом рішення про зняття арешту з коштів та набрання ним законної сили, таке рішення підлягає обов’язковому виконанню надавачем платіжних послуг.

Відповідно до п. 31 розд. І Інструкції №163 надавач платіжних послуг платника здійснює поновлення видаткових операцій за рахунком користувача на підставі рішення податкового керуючого або суду.

Діяльність надавачів платіжних послуг регулюється Законом України від 30.06.2021 №1591-IX «Про платіжні послуги» зі змінами та доповненнями та Інструкцією №163, а також іншим законодавством України.

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