Украинцам объяснили, в каком порядке средства освобождаются из-под ареста

Отмечается, что с целью освобождения средств из-под ареста ГНС ​​обращается в суд в течение двух рабочих дней, следующих за днем, когда ГНС ​​стало известно о возникновении оснований для прекращения такого ареста.

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Налоговая служба в Ивано-Франковской области рассказывает, в каком порядке средства освобождаются из-под ареста.

Отмечается, что согласно п. 94.4 НКУ арест может быть наложен контролирующим органом на любое имущество налогоплательщика, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законом, и средств на счете налогоплательщика.

Арест средств на счете/электронном кошельке налогоплательщика производится исключительно на основании решения суда путем обращения контролирующего органа в суд.

В целях освобождения средств из-под ареста налоговый орган обращается в суд в течение двух рабочих дней, следующих за днем, когда налоговому органу стало известно о возникновении оснований для прекращения такого ареста.

После принятия судом решения о снятии ареста с денежных средств и вступлении в него законной силы, такое решение подлежит обязательному выполнению предоставлятелем платежных услуг.

Согласно п. 31 разд. И Инструкции №163 поставщик платежных услуг плательщика осуществляет возобновление расходных операций по счету пользователя на основании решения налогового управляющего или суда.

Деятельность поставщиков платежных услуг регулируется Законом Украины от 30.06.2021 №1591-IX «О платежных услугах» с изменениями и дополнениями и Инструкцией №163, а также другим законодательством Украины.

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