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В Гоструда объяснили, может ли работодатель в случае простоя перевести работника на другую работу

07:55, 1 июня 2025
В случае простоя работодатель может перевести работников на другую работу, но при одном условии.
В Гоструда объяснили, может ли работодатель в случае простоя перевести работника на другую работу
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, может ли работодатель в случае простоя перевести работника на другую работу.

Согласно статье 34 Кодекса законов о труде Украины, простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

В случае простоя работники могут быть переведены по их согласию с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности сроком до одного месяца.

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