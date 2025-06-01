У Держпраці пояснили, чи може роботодавець у разі простою перевести працівника на іншу роботу

У разі простою роботодавець може перевести працівників на іншу роботу, але за однієї умови.

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Державна служба з питань праці пояснює, чи може роботодавець у разі простою перевести працівника на іншу роботу.

Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України, простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності й кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

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