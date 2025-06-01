Огнестрельное оружие, боеприпасы, ножи, баллончики — что пытались пронести на «Книжный Арсенал», фото

Во время фестиваля «Книжный Арсенал», который проходит с 29 мая по 1 июня в Киеве, сотрудники Управления государственной охраны изъяли одну единицу огнестрельного оружия, 12 боеприпасов, 74 газовых баллончика и 127 режущих и колюще-режущих предметов. Об этом сообщили в УГО Украины.
Там пояснили, что охранные мероприятия во время массовых событий включают создание режимной территории с проверкой личных вещей и документов посетителей, а также конфискацией запрещенных предметов.
«Чем масштабнее мероприятие — тем выше риски для безопасности государственных деятелей, которую мы обязаны обеспечить», — отметили в управлении.
В ведомстве подчеркнули, что одним из ключевых элементов таких мероприятий являются режимные ограничения. Среди них:
«К примеру, только на нынешнем фестивале "Книжный Арсенал" было изъято: огнестрельное оружие — 1 ед., режущие и колюще-режущие предметы — 127 ед., газовые баллончики — 74 ед., боеприпасы — 12 ед. Все эти предметы представляют опасность не только для должностных лиц, но и для всех, кто находится рядом», — подчеркнули в УГО.
Как известно, фестиваль уже посетили Президент Владимир Зеленский с супругой и премьер Денис Шмыгаль.
Фото: Управление государственной охраны
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