В больнице Германии произошел пожар, дым охватил все этажи здания – есть погибшие и десятки пострадавших

Пожар в больнице Гамбурга унес жизни по меньшей мере трех человек, более 50 пострадавших, 16 из которых в тяжелом состоянии.

Фото: DW

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В ночь на воскресенье, 1 июня, в городе Гамбург (Германия) вспыхнул масштабный пожар в одной из больниц. Как сообщает DW, по меньшей мере три человека погибли, еще более 50 человек пострадали, из которых 16 находятся в тяжелом состоянии. По крайней мере один человек - в критическом.

Возгорание произошло вскоре после полуночи в одном из корпусов больницы Мариен в районе Гогенфайде. Огонь начался в комнате гериатрического отделения на первом этаже. Причина возгорания пока не установлена.

Пожар быстро распространился, густой дым охватил все этажи здания, сообщили в городской пожарной службе. На место прибыли многочисленные спасательные бригады, которые оперативно начали эвакуацию пациентов и борьбу с огнем.

По словам городских властей, пожар удалось полностью потушить уже утром. Пострадавших доставили в приемное отделение больницы или перевезли в другие медицинские учреждения.

Расследование причин трагедии продолжается.

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