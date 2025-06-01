В Житомирской области будут судить четырех человек, которые публиковали в Viber и Telegram данные о передвижении ТЦК и полиции

Злоумышленники систематически передавали локации военных и блокпостов в мессенджерах, чем препятствовали мобилизационным мероприятиям в условиях военного положения.

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В Житомирской области будут судить четырех человек, которые пытались сорвать мобилизацию в ВСУ. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Установлено, что преступление против основ национальной безопасности Украины совершили четверо жителей Житомирской области.

Так, 45-летний и 53-летний житомиряне систематически публиковали в Telegram-чате локации и маршруты передвижения представителей ТЦК и мобильных блокпостов полиции в Житомире и пригороде.

В свою очередь, 21-летний и 28-летняя жители Олевской громады размещали аналогичные сообщения в Viber-сообществе. Кроме того, самый молодой обвиняемый был администратором сообщества и публиковал сообщения с добавлением фото- и видеоматериалов.

Всего в течение 2024–2025 годов обвиняемые опубликовали несколько десятков таких сообщений, чем воспрепятствовали законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения.

За совершенное обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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