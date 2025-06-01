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На Житомирщині судитимуть чотирьох осіб, які публікували у Viber та Telegram дані про пересування ТЦК і поліції

17:49, 1 червня 2025
Зловмисники систематично передавали локації військових та блокпостів у месенджерах, чим перешкоджали мобілізаційним заходам під час воєнного стану.
На Житомирщині судитимуть чотирьох осіб, які публікували у Viber та Telegram дані про пересування ТЦК і поліції
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На Житомирщині судитимуть чотирьох осіб, які хотіли зірвати мобілізацію до ЗСУ. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Встановлено, що злочин проти основ національної безпеки України скоїли четверо жителів Житомирської області.

Так, 45-річний та 53-річний житомиряни систематично публікували у Телеграм-чаті локацію і маршрути руху представників ТЦК і мобільних блокпостів поліції у Житомирі та передмісті.

В свою чергу, 21-річний та 28-річна жителі Олевської громади викладали аналогічні повідомлення у Viber-спільноті. Крім цього, наймолодший обвинувачений був адміністратором спільноти і розміщував повідомлення із додаванням фото- та відеоматеріалів.

Загалом, упродовж 2024-2025 року обвинувачені опублікували декілька десятків таких повідомлень, чим перешкодили законній діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

За скоєне обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Житомир обвинувальний акт

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