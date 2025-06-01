У Сухопутних військах почали публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП

Українцям публічно звітуватимуть про покарання порушників з ТЦК.

Ілюстраційне фото

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Командування Сухопутних військ заявило, що з травня починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП.

Зокрема, там разом з Оперативними командуваннями Північ, Південь, Захід та Схід будуть систематизувати та оприлюднювати результати перевірок, аби суспільство було поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон.

Так, згідно звіту, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки) пов’язаних з ТЦК виявилися непідтвердженими – це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО.

Лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень, зокрема:

4 особи відсторонено від виконання обов’язків;

2 особи звільнено з посад;

11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

27 службових розслідувань тривають.

Водночас у Сухопутних військах ЗС України заявили, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.