«Дрони вилітають прямо з фур» – відео атаки на російські бомбардувальники

Дрони атакують російські бомбардувальники в 4000 км від українського кордону.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Служба безпеки України реалізує масштабну спецоперацію, спрямовану на знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. За допомогою безпілотних літальних апаратів, СБУ завдає ударів по літаках, які щодня здійснюють бомбардування українських міст. Зокрема, повідомляється, що відомо про ураження понад 40 ворожих літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники А–50, Ту–95 та Ту–22 М3.

За наявними даними, вже підтверджено знищення понад 40 літаків противника, серед яких стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95 та Ту-22М3. Одне з опублікованих відео демонструє, як горить аеродром «Бєлая» в Іркутській області — відстань від українського кордону понад 4 тисячі кілометрів.

За повідомленнями очевидців із соцмереж, дрони запускаються з вантажівок — «дрони запускають із фур», які під’їжджають до аеродромів. Після старту БПЛА долітають до ангара, де стоять російські бомбардувальники, та завдають точкових ударів по літаках і паливній інфраструктурі.

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