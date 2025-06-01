СБУ проводить спецоперацію «Павутина»: у Росії масово палають бомбардувальники

Служба безпеки України реалізує спецоперацію, що завдала серйозних втрат російським стратегічним бомбардувальникам.

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Служба безпеки України реалізує масштабну спецоперацію, спрямовану на знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. За допомогою безпілотних літальних апаратів, СБУ завдає ударів по літаках, які щодня здійснюють бомбардування українських міст. Про це пише Укрінформ та низка інших ЗМІ.

Зокрема, повідомляється, що відомо про ураження понад 40 ворожих літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники А–50, Ту–95 та Ту–22 М3.

На одному з відео видно, як палає аеродром «Белая», а також чути коментарі голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який пояснює, що відбувається.

Операція, яка отримала назву «Павутина», вже завдала ворогу збитків на суму понад 2 мільярди доларів, за попередніми оцінками.

У СБУ наразі ще не прокоментували.

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