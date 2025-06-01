«Дітям не місце під КАБами» – на Дніпропетровщині оголошено другу хвилю примусової евакуації

Людей вивозитимуть із 14 населених пунктів Дніпропетровщини, – ОВА.

Фото: МВС

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У Дніпропетровській області розпочато другу хвилю примусової евакуації з прифронтових територій Синельниківського району. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, рішення стосується 14 населених пунктів, зокрема п’яти у Межівській громаді, семи — у Великомихайлівській, і ще двох — у Маломихайлівській. Основна мета — убезпечити життя дітей, які перебувають під постійною загрозою обстрілів, дронів і касетних боєприпасів.

«Мають виїхати діти з батьками чи законними представниками. Адже малим не місце під КАБами та дронами», — наголосив Лисак, додавши, що відповідне розпорядження вже підписане.

До евакуації залучені соціальні служби, які обходять кожну домівку, аби переконати батьків і законних представників у необхідності виїзду. Родини з дітьми тимчасово розміщуватимуть у безпечніших районах Дніпропетровщини, де вже підготовлено відповідну інфраструктуру. Водночас мешканці можуть самостійно обирати регіон для тимчасового проживання.

До організації евакуації долучені ДСНС, поліція, гуманітарні організації та представники місцевої влади. Операція триватиме протягом двох місяців.

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