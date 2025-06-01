У джунглях Гватемали знайшли рештки міста народу майя віком 3 тисячі років

Археологи виявили в північній частині Гватемали залишки міста народу майя, яке датується майже 3 000 роками. Серед знахідок – піраміди та монументи, які вказують на те, що місто Лос-Абуелос було важливим церемоніальним центром, пише The Guardian.
Місто, яке отримало назву Лос-Абуелос (іспанською «Дідусі»), було знайдено неподалік від археологічного комплексу Уахактун у північному департаменті Петін Гватемали. За оцінками археологів, місто належить до Середнього передкласичного періоду, приблизно 800-500 рр. до н.е., і було одним з найстаріших та найважливіших церемоніальних центрів цивілізації майя.
У цьому місті археологи знайшли дві людські фігури, які зображують «предків» — символи древніх ритуальних практик поклоніння предкам. Це відкриття є важливим для розуміння культурних та релігійних традицій майя.
Місто розташовувалося на площі близько 16 кв. км і стало важливою частиною вивчення архітектурного планування майя, включаючи унікальні піраміди та монументи, що вигравірувані місцевою іконографією.
У цьому ж регіоні археологи знайшли ще одне важливе відкриття — піраміду заввишки 33 метри, на якій збереглися мурали передкласичного періоду, а також систему каналів, що дозволяє переглянути попередні уявлення про соціальну організацію майя.
Ці знахідки не тільки проливають світло на цивілізацію майя, але й вносять важливі корективи в знання про її розвиток. Вчені вважають, що ці відкриття дозволяють краще зрозуміти урбаністичні структури передіспанських цивілізацій.
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