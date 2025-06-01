В Україні зареєстровано 768 двійнят та 6 трійнят – Мін’юст розкрив дані

Найбільше двійнят народилося в Києві — 118.

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Станом на 27 травня 2025 року в Україні народилося 768 двійнят та 6 трійнят. Про це повідомили у Міністерстві юстиції 1 червня та зазначили, що ці маленькі дива є символом невтомної віри українців у життя, попри всі труднощі, з якими стикається країна.

Найбільше двійнят народилося у таких регіонах:

м. Київ — 118 двійнят

Львівська область — 84 двійнята

Дніпропетровська область — 59 двійнят

Одеська область — 55 двійнят

Що стосується трійнят, то вони з'явилися у чотирьох регіонах:

м. Київ — 2 трійнята

Івано-Франківська область — 2 трійнята

Запорізька область — 1 трійня

Чернівецька область — 1 трійня

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