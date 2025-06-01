В Україні зареєстровано 768 двійнят та 6 трійнят – Мін’юст розкрив дані

Станом на 27 травня 2025 року в Україні народилося 768 двійнят та 6 трійнят. Про це повідомили у Міністерстві юстиції 1 червня та зазначили, що ці маленькі дива є символом невтомної віри українців у життя, попри всі труднощі, з якими стикається країна.
Найбільше двійнят народилося у таких регіонах:
Що стосується трійнят, то вони з'явилися у чотирьох регіонах:
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