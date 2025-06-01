В Украине зарегистрировано 768 близнецов и 6 тройняшек – данные от Минюста

Состоянием на 27 мая 2025 года в Украине родилось 768 близнецов и 6 тройняшек. Об этом сообщили в Министерстве юстиции 1 июня, отметив, что эти маленькие чудеса являются символом неутомимой веры украинцев в жизнь, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается страна.
Больше всего близнецов родилось в следующих регионах:
Что касается тройняшек, то они появились в четырех регионах:
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