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В джунглях Гватемалы найдены остатки города майя возрастом 3 тысячи лет

16:01, 1 июня 2025
Среди находок — пирамиды и монументы, которые указывают на то, что город был важным церемониальным центром.
В джунглях Гватемалы найдены остатки города майя возрастом 3 тысячи лет
Источник фото: Министерство культуры и спорта Гватемалы/AFP/Getty Images
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Археологи обнаружили в северной части Гватемалы остатки города майя, которому почти 3 тысячи лет. Среди находок — пирамиды и монументы, которые указывают на то, что город Лос-Абуелос был важным церемониальным центром, пишет The Guardian.

Город, получивший название Лос-Абуелос (испанский «Дедушки»), был найден неподалеку от археологического комплекса Уахактун в северном департаменте Петен Гватемалы. По оценкам археологов, город относится к Среднему предклассическому периоду, примерно 800-500 гг. до н.э., и был одним из самых древних и важных церемониальных центров цивилизации майя.

В этом городе археологи нашли две человеческие фигуры, изображающие «предков» — символы древних ритуальных практик поклонения предкам. Это открытие имеет важное значение для понимания культурных и религиозных традиций майя.

Город занимал площадь около 16 кв. км и стал важной частью изучения архитектурного планирования майя, включая уникальные пирамиды и монументы, украшенные местной иконографией.

В этом же регионе археологи сделали еще одно важное открытие — пирамиду высотой 33 метра, на которой сохранились фрески предклассического периода, а также систему каналов, что позволяет пересмотреть прежние представления о социальной организации майя.

Эти находки не только проливают свет на цивилизацию майя, но и вносят важные коррективы в знания о ее развитии. Ученые считают, что эти открытия позволяют лучше понять урбанистические структуры доколумбовых цивилизаций.

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