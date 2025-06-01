«Детям не место под КАБами» – на Днепропетровщине объявлена вторая волна принудительной эвакуации

Людей будут вывозить из 14 населенных пунктов Днепропетровщины, – ОВА.

Фото: МВД

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В Днепропетровской области начата вторая волна принудительной эвакуации из прифронтовых территорий Синельниковского района. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, решение касается 14 населенных пунктов, в частности пяти в Межевской громаде, семи - в Великомихайловской, и еще двух - в Маломихайловской. Основная цель - обезопасить жизнь детей, которые находятся под постоянной угрозой обстрелов, дронов и кассетных боеприпасов.

«Должны выехать дети с родителями или законными представителями. Ведь малым не место под КАБами и дронами», - подчеркнул Лысак, добавив, что соответствующее распоряжение уже подписано.

К эвакуации привлечены социальные службы, которые обходят каждый дом, чтобы убедить родителей и законных представителей в необходимости выезда. Семьи с детьми временно будут размещать в более безопасных районах Днепропетровщины, где уже подготовлена соответствующая инфраструктура. В то же время жители могут самостоятельно выбирать регион для временного проживания.

К организации эвакуации привлечены ГСЧС, полиция, гуманитарные организации и представители местной власти. Операция продлится в течение двух месяцев.

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