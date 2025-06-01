СБУ проводит спецоперацию «Паутина»: в России массово горят бомбардировщики

Служба безопасности Украины реализует спецоперацию, нанесшую серьезные потери российским стратегическим бомбардировщикам.

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Служба безопасности Украины реализует масштабную спецоперацию, направленную на уничтожение вражеской бомбардировочной авиации в тылу России. С помощью беспилотных летательных аппаратов СБУ наносит удары по самолетам, которые ежедневно совершают бомбардировки украинских городов. Об этом сообщает Укринформ и ряд других СМИ.

В частности, сообщается, что известно о поражении более 40 вражеских самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики А–50, Ту–95 и Ту–22 М3.

На одном из видео видно, как горит аэродром «Белая», а также слышны комментарии главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который объясняет происходящее.

Операция, получившая название «Паутина», уже нанесла врагу убытки на сумму более 2 миллиардов долларов, по предварительным оценкам.

В СБУ пока не прокомментировали.

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