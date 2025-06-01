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В Сухопутных войсках начали публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК и СП

17:13, 1 июня 2025
Украинцам будут публично отчитываться о наказании нарушителей из ТЦК.
В Сухопутных войсках начали публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК и СП
Иллюстрационное фото
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В Сухопутных войсках начали публично отчитываться перед обществом о перезагрузке ТЦК и СП

Командование Сухопутных войск заявило, что с мая начинает публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК и СП.

В частности, вместе с Оперативными командованиями Север, Юг, Запад и Восток будут систематизировать и публиковать результаты проверок, чтобы общество было информировано о фактах нарушений, расследованиях и наказаниях всех, кто не выполнял свои должностные обязанности или нарушил закон.

Так, согласно отчету, в мае 89% всех инцидентов (233 случая), связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными — это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО.

Лишь 11% (30 инцидентов) имели реальные основания и были проверены с вынесением решений, в частности:

• 4 человека отстранены от выполнения обязанностей;
• 2 человека уволены с должностей;
• 11 привлечены к дисциплинарной ответственности;
• 27 служебных расследований продолжаются.

В то же время в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что по отдельным инцидентам могут проводиться несколько расследований.

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военные война ТЦК

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