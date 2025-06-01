В лікарні Німеччини сталася пожежа, дим охопив усі поверхи будівлі – є загиблі та десятки постраждалих

Пожежа в лікарні Гамбурга забрала життя щонайменше трьох людей, понад 50 постраждалих, 16 з яких у важкому стані.

Фото: DW

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У ніч на неділю, 1 червня, у місті Гамбург (Німеччина) спалахнула масштабна пожежа в одній із лікарень. Як повідомляє DW, щонайменше троє людей загинули, ще понад 50 осіб постраждали, з яких 16 перебувають у важкому стані. Принаймні одна людина — у критичному.

Займання сталося незабаром після опівночі в одному з корпусів лікарні Марієн у районі Гогенфайде. Вогонь почався в кімнаті геріатричного відділення на першому поверсі. Причина загоряння наразі не встановлена.

Пожежа швидко поширилася, густий дим охопив усі поверхи будівлі, повідомили у міській пожежній службі. На місце прибули численні рятувальні бригади, які оперативно розпочали евакуацію пацієнтів та боротьбу з вогнем.

За словами міської влади, пожежу вдалося повністю загасити вже вранці. Постраждалих доставили до приймального відділення лікарні або перевезли до інших медичних закладів.

Розслідування причин трагедії триває.

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