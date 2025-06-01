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Украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня возглавит Рустем Умеров

15:08, 1 июня 2025
Владимир Зеленский подтвердил, что Украина примет участие в переговорах с РФ в Стамбуле 2 июня — делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня возглавит Рустем Умеров
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Президент Владимир Зеленский определил позиции перед раундом переговоров с РФ 2 июня в Стамбуле. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Глава государства отметил, что заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведки и Службы безопасности Украины. 

Президент определил задачи на ближайшее время и позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.

«Делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.

Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и продолжительный мир и гарантировать безопасность, — готовим встречу на высшем уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Владимир Мединский, являющийся представителем РФ на переговорах с Украиной, заявил, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место встречи для обмена «меморандумами».

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что для встречи с делегацией РФ от них требуется меморандум.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила Украине провести новый раунд прямых переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня.

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