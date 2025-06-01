Reuters опубликовал «дорожную карту», которую Украина подготовила для переговоров с РФ в Стамбуле

Известно, что содержит документ, который Украина подготовила для переговоров с россиянами в Стамбуле.

Источник фото: Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA

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2 июня в Стамбуле состоится важная встреча украинской и российской делегаций, на которой Украина представит российской стороне предложения по мирному урегулированию. Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, украинская сторона в рамках переговоров предложит дорожную карту для достижения долгосрочного мира.

Предложенная схема начинается с полного прекращения огня на 30 дней, после чего должно состояться возвращение всех пленных с обеих сторон, а также возвращение украинских детей, вывезенных на территорию, находящуюся под контролем России. Затем планируется встреча Президента Украины Владимира Зеленского и лидера Кремля Владимира Путина для обсуждения дальнейших шагов.

В рамках этой инициативы предполагается, что Москва и Киев при поддержке США и Европы будут работать над условиями для окончательного завершения войны, которая длится уже три года и является крупнейшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

Согласно документу, основные условия украинской стороны включают отсутствие ограничений на военную мощь Украины, международное непризнание оккупированных Россией территорий. А линия столкновения должна стать «отправной точкой для переговоров» по территориям.

Киев заявил ранее на этой неделе, что настроен на поиск мира, но ожидает меморандум от российской стороны с их предложениями, который до сих пор не был предоставлен.

Тем не менее, Зеленский заявил, что украинская делегация поедет на встречу с россиянами в Стамбул.

. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

«Делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.

Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и продолжительный мир и гарантировать безопасность, — готовим встречу на высшем уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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