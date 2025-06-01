В Британии с дрона сняли мужчину в ванной – поселок восстал против туристов

Местные в Касл-Кумбе требуют защиты приватности.

Фото: The Independent

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Жители деревни Касл-Кумбе в английском графстве Уилтшир - одного из самых известных туристических мест Британии - призывают запретить использование дронов. Причиной стало вторжение в частную жизнь: один из местных жителей заявил, что его сняли на видео, когда он принимал ванну. Об этом сообщает The Independent.

В селе уже появились таблички «Зона без дронов» на окнах домов, церкви и общественной парковке. Жители жалуются, что дроны регулярно зависают над их дворами, улицами и даже у окон ванных комнат.

Известно, что в прошлом месяце местные вызвали полицию из-за пилота, который отказался убрать дрон и агрессивно реагировал на замечания. Он якобы снимал детей в саду и летал на уровне окон первого этажа. The Independent обратился в полицию Уилтшира за комментарием.

Местный приходской совет уже обратился к властям, и в публичной зоне парковки установлено официальное предупреждение для пилотов: полеты над частной территорией могут нарушать нормы Гражданского авиационного управления Великобритании.

Несмотря на то, что в селе проживают всего несколько сотен человек, туристов еженедельно приезжают тысячи - в основном благодаря популярности села в Instagram и TikTok. Среди посетителей - туристы со всего мира, которые ищут живописные локации для соцсетей.

Однако местные отмечают: рост популярности после пандемии принес не только экономическую выгоду, но и серьезные проблемы с приватностью.

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