Володимир Зеленський затвердив склад делегації на переговори 2 червня в Стамбулі – хто поїде

У неділю, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ 359/2025, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.
Відбулися деякі зміни, порівняно з попереднім раундом.
Новими членами делегації стали Юрій Ковбаса та Євгеній Острянський.
Начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Олексія Маловацького на перемовинах не буде, замість нього — його заступник. Інші члени делегації незмінні.
Делегацію України будуть представляти:
УМЄРОВ Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації
БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України
ДЬЯКОВ Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України
КОВБАСА Юрій Михайлович – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)
КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України
ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України
ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України
СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ФОМІН Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України
ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
ШЕРІХОВ Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України
ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
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