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Володимир Зеленський затвердив склад делегації на переговори 2 червня в Стамбулі – хто поїде

18:25, 1 червня 2025
Зеленський затвердив склад делегації України на переговори з Росією, що відбудуться 2 червня в Стамбулі.
Володимир Зеленський затвердив склад делегації на переговори 2 червня в Стамбулі – хто поїде
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У неділю, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ 359/2025, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Відбулися деякі зміни, порівняно з попереднім раундом.

Новими членами делегації стали Юрій Ковбаса та Євгеній Острянський.

Начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Олексія Маловацького на перемовинах не буде, замість нього — його заступник. Інші члени делегації незмінні.

Делегацію України будуть представляти:

УМЄРОВ Рустем Енверович  – Міністр оборони України, глава делегації

БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України

ДЬЯКОВ Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України

КОВБАСА Юрій Михайлович – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)

КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович  – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України

ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович  – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович  – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ФОМІН Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України

ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

ШЕРІХОВ Олександр Ігорович  – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України

ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Володимир Зеленський

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