На Гаваях через комарів критично зникають унікальні птахи

Популяція гавайських птахів-медососів скоротилася на 99% за 20 років.

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У лісах Гаваїв розгортається серйозна екологічна криза — чисельність рідкісних місцевих птахів-медососів стрімко скорочується. Особливо гостро стоїть питання для двох видів, які мешкають на острові Кауаї — акікікі та акекеє. За останні 20 років їх популяція зменшилася більш ніж на 99%, повідомляє IFLScience.

Раніше на Гаваях існувало близько 60 видів медососів, сьогодні їх залишилось лише 17, більшість із яких перебуває під загрозою зникнення. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology, вчені проаналізували геноми акікікі, акекеє та вимерлого виду поулі. Головною причиною стрімкого занепаду птахів виявилась пташина малярія.

Інші фактори, як-от втрата природного середовища та появи хижаків, впливали на популяції раніше, але саме поширення малярії спричинило різке падіння чисельності. Вчені також виявили, що, незважаючи на значну генетичну різноманітність у зникаючих видів, мале число особин призводить до інбридингу, що погіршує виживаність птахів навіть без зараження паразитом.

Для боротьби з хворобою на Гаваях застосовують методи контролю комарів — основних переносників малярії. Зокрема, випускають стерильних самців комарів, заражених бактерією Wolbachia, що перешкоджає їх розмноженню. Це допомагає обмежити поширення інфекції і дає шанс на відновлення популяцій медососів.

Водночас ведеться розведення акікікі та акекеє у неволі, хоча цей процес ускладнений, особливо для акекеє через складну соціальну поведінку птахів. Геномні дослідження допомагають підбирати пари з мінімальною генетичною схожістю, знижуючи ризик спадкових захворювань.

Автори дослідження наголошують, що без термінових і системних заходів ці два види можуть не вижити достатньо довго для природного відновлення. Використання генетичних даних і сучасних методів контролю комарів є ключовими у збереженні унікальної гавайської фауни.

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