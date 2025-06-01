Стефанчук назвав спецоперацію СБУ на території Росії «сучасною версією» Будапештського меморандуму

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук похвалив Службу безпеки України за «блискучу операцію».

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що якщо раніше в нас були чумаки, то тепер — далекобійники, які доставляють що завгодно в будь-яку точку світу.

«Блискуча операція Служби безпеки України. Ювелірна робота. Вражаючі результати.

Дякую Президентові України Володимиру Зеленському, Голові Служби безпеки України Василю Малюку та всім, хто був причетний до цієї операції із забезпечення без’ядерного статусу держави-агресора. Така собі сучасна версія Будапештського меморандуму — в дії», — прокоментував він та зазначив, що «немає занадто далеких цілей для тих, хто бореться за свою землю».

У коментарях користувачі пишуть, що це «геніальна операція під назвою" троянські фури"».

Нагадаємо, що СБУ провела спецоперацію «Павутина»: у Росії масово палають бомбардувальники.

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