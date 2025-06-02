Netflix презентував трейлер третього сезону серіалу «Гра в кальмара» – відео

Після кривавої кінцівки сезону 2 в фінальному сезоні гравець 456 опинився в найскрутнішому становищі.

Джерело фото: Netflix

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Netflix випустив офіційний трейлер третього і фінального сезону популярного серіалу «Гра в кальмара». Показ останніх серій відбудеться 27 червня.

Як повідомляється на офіційному сайті стрімінгового сервісу, новий трейлер демонструє кровопролитну битву, яка очікує на Гі Хуна (Лі Чон Че), його друзів і ворогів, включаючи загадкового Фронтмена. Події нового сезону продовжують сюжет, який закінчився на фіналі другого сезону, де Гі Хун очолив повстання проти солдатів у «Грі в кальмарах», однак його спроба перевороту не вдалася, і багато його союзників загинули.

«Новий сезон зосередиться на тому, що Гі Хун може зробити після того, як усі його зусилля зазнали невдачі. Він перебуває в повному відчаї, після того як втратив усе і бачить, що всі його намагання були марними», — розповів творець серіалу Хван Дон Хьок.

Трейлер третього сезону також показує, як наприкінці ролика Фронтмен знімає маску, і голос за кадром запитує: «Гравець 456, ти все ще віриш у людей?»

Також трейлер підтверджує, що жахлива лялька Йон Хі повернеться для нового раунду гри. У новому сезоні на Гі Хуна і його суперників чекають нові виклики, а також моторошна гра, яка додасть ще більше напруги в сюжет.

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