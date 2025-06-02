У Києві частково обмежать рух автомобілів Набережно-Хрещатицькою з 2 по 4 червня

Рух транспорту частково обмежать в обох напрямках.

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З 2 по 4 червня вулицею Набережно-Хрещатицькою у Києві буде частково обмежено рух транспорту. Це пов'язано з проведенням поточного ремонту асфальтобетонного покриття струменево-інʼєкційним методом, повідомляє КК «Київавтодор».

Роботи проводитимуть дорожники КП ШЕУ Подільського району, і для їх виконання буде частково обмежено рух транспорту в обох напрямках.

У комунальній корпорації зазначають, що роботи виконуватимуться за сприятливих погодних умов.

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