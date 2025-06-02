В Киеве частично ограничат движение автомобилей Набережно-Крещатицкой с 2 по 4 июня

Движение транспорта частично ограничат в обоих направлениях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 2 по 4 июня по улице Набережно-Крещатицкой в Киеве будет частично ограничено движение транспорта. Это связано с проведением текущего ремонта асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом, сообщает КК «Киевавтодор».

Работы будут проводить дорожники КП ШЕУ Подольского района, и для их выполнения будет частично ограничено движение транспорта в обоих направлениях.

В коммунальной корпорации отмечают, что работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.