В Киеве частично ограничат движение автомобилей Набережно-Крещатицкой с 2 по 4 июня

С 2 по 4 июня по улице Набережно-Крещатицкой в Киеве будет частично ограничено движение транспорта. Это связано с проведением текущего ремонта асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом, сообщает КК «Киевавтодор».
Работы будут проводить дорожники КП ШЕУ Подольского района, и для их выполнения будет частично ограничено движение транспорта в обоих направлениях.
В коммунальной корпорации отмечают, что работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях.
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