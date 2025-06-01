Зеленский прокомментировал успех СБУ в операции на территории РФ: Абсолютно блестящий результат

В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что с начала планирования до эффективной реализации прошел год и шесть месяцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил результат специальной операции Службы безопасности Украины, проведенной на территории России. В своем вечернем обращении он отметил, что операция стала «абсолютно блестящим результатом» и была реализована самостоятельно Украиной.

«Год, шесть месяцев и девять дней с начала планирования до эффективной реализации. Это наша самая дальнобойная операция. Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также поблагодарил генерала СБУ Василя Малюка за эффективную работу и поручил Службе безопасности Украины проинформировать общественность о деталях и результатах операции, которые могут быть опубликованы.

«Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и совершенно справедливо — мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершить эту войну. Россию эту войну начала, Россию она и должна закончить. Слава Украине», — добавил Зеленский.

Служба безопасности Украины официально подтвердила удары по стратегической авиации России. По данным СБУ, ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет около 7 миллиардов долларов США.

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