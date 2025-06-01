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Российская делегация уже прибыла в Стамбул на запланированные 2 июня переговоры

21:45, 1 июня 2025
Делегация РФ прибыла в Стамбул для участия во втором раунде переговоров с Украиной, которые состоятся 2 июня.
Российская делегация уже прибыла в Стамбул на запланированные 2 июня переговоры
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Делегация России вечером 1 июня прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной.

Россия предложила Украине встретиться для второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

В то же время в СМИ пишут, что помощник главы Кремля Владимир Мединский после прилета в Стамбул заявил, что 2 июня будут сделаны подробные заявления о российской позиции.

Встреча делегаций Украины и России состоится в понедельник, 2 июня, в 13:00 в стамбульском дворце Чираган.

Об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

Президент Владимир Зеленский определил позиции перед раундом переговоров с РФ 2 июня в Стамбуле. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

«Делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.

Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и продолжительный мир и гарантировать безопасность, — готовим встречу на высшем уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Министр обороны Рустем Умеров ранее заявил, что для встречи с делегацией РФ от них требуется меморандум.

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