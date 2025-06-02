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В Одессе будут судить мужчин, которые во время ракетной атаки за деньги запустили фейерверки и подожгли авто ВСУ

10:23, 2 июня 2025
Фейерверки запускали в многолюдных местах возле учебных заведений, а поджог совершили во дворе жилого дома во время комендантского часа.
В Одессе будут судить мужчин, которые во время ракетной атаки за деньги запустили фейерверки и подожгли авто ВСУ
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В Одессе полицейские завершили расследование производства в отношении мужчин, которые по заказу осуществили запуск фейерверков и подожгли автомобиль военных. Об этом сообщает региональная полиция.

Правонарушители — безработные, ранее судимые за кражу и мошенничество жители Киевского района в возрасте 48 и 37 лет.

Установлено, что младший по возрасту мужчина получил через мессенджер предложение за денежное вознаграждение запустить фейерверки в многолюдных местах и поджечь транспортное средство ВСУ. За выполнение первого задания заказчик обещал выплатить 4 тысячи гривен, второго — 13.

Согласившись на условия, мужчина нашёл помощника среди знакомых.

Указывается, что для запуска фейерверков сообщники выбрали спортивные площадки возле учебных заведений на Люстдорфской дороге и улице Семьи Глудан, где обычно находится много людей.

«31 января вечером, когда в городе звучали взрывы от вражеских воздушных атак, игнорируя запрет на использование пиротехнических средств во время действия военного положения, злоумышленники дерзко привели в действие сначала одну пиротехническую установку, а через несколько минут — следующую», — отметили в полиции.

В конце февраля, выполняя задание по поджогу военного транспорта, мужчины выбрали схожий по характеристикам микроавтобус «Citroen Jumper» гражданского местного жителя, припаркованный во дворе многоэтажки на улице Евгения Чикаленко.

Так, в комендантский час злоумышленники облили воспламеняющейся жидкостью автомобиль и подожгли его. Огонь охватил транспортное средство и перекинулся на припаркованный рядом легковой автомобиль «Cherry Tiggo», который находился в пользовании местной жительницы.

«Возгорание заметили местные жители и вызвали спасателей, которые потушили пламя. Люди, к счастью, не пострадали. Микроавтобус выгорел почти полностью, а у легкового автомобиля огонь повредил кузов. Согласно заключению проведённой транспортно-товароведческой экспертизы, владельцы автомобилей понесли убытки на общую сумму почти 485 тысяч гривен», — указали правоохранители.

Оба преступления правонарушители фиксировали на видео как доказательство. «Видеодоклад» отправили заказчику, от которого ожидали деньги. Однако вознаграждение они так и не получили.

«После проведения ряда экспертиз и других следственных действий, собрав достаточно доказательств, мы предъявили фигурантам обвинение. Им инкриминируется хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, совершённое с особым цинизмом группой лиц, и умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога по предварительному сговору группой лиц. Согласно санкциям ч. 2 ст. 296 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, максимальное наказание за эти преступления — лишение свободы сроком до 10 лет. Следствие завершено, и обвинительный акт направлен в суд. Материалы в отношении заказчика преступлений выделены в отдельное уголовное производство», — рассказал начальник следственного отделения территориального отдела полиции Олег Зощук.

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