Россия активизировала вербовку украинцев для противоправной деятельности в Европе — ГУР

Российские спецслужбы пытаются привлечь украинцев в шпионаж, слежку и диверсии в странах ЕС в обмен на денежное вознаграждение.

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Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев для противоправной деятельности в Европе.

Отмечается, что потенциальным исполнителям предлагают денежное вознаграждение за участие в незаконной деятельности, наблюдение за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в интересах государства-агрессора.

В ГУР подчеркивают, что в основном речь идет об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в трудном положении.

«Вербовка украинцев для реализации враждебных сценариев в Европе — еще один инструмент гибридной агрессии, которую российская федерация ведет против Украины и всей европейской общины», — подчеркивает разведка.

ГУР МО Украины призывает: в случае попытки установления контакта со стороны подозрительных лиц необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы страны вашего пребывания или в украинские дипломатические учреждения.

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