Росія активізувала вербування українців для протиправної діяльності в Європі — ГУР

Російські спецслужби намагаються залучити українців до шпигунства, стеження та диверсій у країнах ЄС в обмін на грошову винагороду.

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Головне управління розвідки МО України попередило, що російські спецслужби намагаються вербувати українців для протиправної діяльності в Європі.

Вказується, що потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора.

В ГУР наголошують, що переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.

«Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку російська федерація веде проти України та всієї європейської спільноти», — наголошує розвідка.

ГУР МО України закликає: у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ.

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