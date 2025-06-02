Росія активізувала вербування українців для протиправної діяльності в Європі — ГУР

Головне управління розвідки МО України попередило, що російські спецслужби намагаються вербувати українців для протиправної діяльності в Європі.
Вказується, що потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора.
В ГУР наголошують, що переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.
«Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку російська федерація веде проти України та всієї європейської спільноти», — наголошує розвідка.
ГУР МО України закликає: у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ.
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