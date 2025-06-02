Китай звинуватив США у порушенні домовленості щодо зниження мит на імпорт

У Китаї заявили, що Штати Америки «серйозно порушили» торговельну угоду, за якою Пекін та Вашингтон взаємно знизили мита.

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Китай заявив, що Сполучені Штати серйозно порушили умови нещодавньої торгової угоди, досягнутої в травні під час переговорів у Женеві. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, міністерство торгівлі КНР звинуватило Вашингтон у «серйозному підриві» домовленостей, згідно з якими сторони погодилися на зниження мит на імпортовані товари.

У заяві китайського міністерства також ідеться про порушення консенсусу, досягнутого ще у січні під час телефонної розмови між головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом.

«У понеділок Пекін заявив, що порушення угоди США включали припинення продажу програмного забезпечення для проєктування комп'ютерних чіпів китайським компаніям, попередження про використання чіпів, виготовлених китайським технологічним гігантом Huawei, та скасування віз для китайських студентів», – зазначає видання.

Як відомо, згідно угоди, США знизили мита на китайські товари зі 145% до 30%, а Пекін у відповідь зменшив свої мита зі 125% до 10%.

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