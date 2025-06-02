Практика судів
  1. У світі

Росія передасть Україні свій меморандум під час переговорів у Стамбулі

08:42, 2 червня 2025
Саме під час зустрічі 2 червня російська делегація представить свій документ із умовами припинення війни.
Росія передасть Україні свій меморандум під час переговорів у Стамбулі
Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», 2 червня у Стамбулі пройде наступний раунд переговорів України та Росії. Очікується, що зустріч делегацій відбудеться о 13:00 у палаці Чираган.

Російська делегація має намір передати українським представникам свій проєкт меморандуму щодо врегулювання війни уже безпосередньо під час переговорів. Про це повідомляють росЗМІ.

«Російський проект меморандуму планується передати українській делегації безпосередньо на переговорах», - вказують джерела.

При цьому повідомляється, що Москва отримала проект меморандуму, підготовленого Києвом.

Відомо, що російська делегація прибула до Стамбула ввечері 1 червня.

Міністр оборони Рустем Умєров раніше заявив, що для зустрічі з делегацією РФ від них потрібен меморандум.

Також Reuters опублікував «дорожню карту», яку Україна підготувала для переговорів з РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна війна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Комітет рекомендував зміни до закону про АРМА, які дозволять без згоди власника реалізувати майно, що належить пов’язаним з РФ особам

У законі про АРМА пропонується передбачити, що за рішенням слідчого судді майно осіб, пов’язаних з РФ, може бути передано для реалізації без згоди власника до винесення обвинувального вироку або до рішення про спецконфіскацію чи визнання активів необґрунтованими.

Інструкторам-викладачам вищих військово-навчальних закладів пропонують встановити додаткову винагороду до 30 тисяч грн

У Раді зареєстрували законопроект про додаткову винагороду до 30 тисяч грн для інструкторсько-викладацького складу вищих військово-навчальних закладів.

Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

У Держприкордонслужбі вказали на корупціогенні фактори законопроекту про контракт для чоловіків старше 60 років

Також там зазначили, що існує висока ймовірність неможливості виконання такими військовослужбовцями 60+ років умов контракту в повному обсязі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду