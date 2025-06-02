Росія передасть Україні свій меморандум під час переговорів у Стамбулі

Саме під час зустрічі 2 червня російська делегація представить свій документ із умовами припинення війни.

Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», 2 червня у Стамбулі пройде наступний раунд переговорів України та Росії. Очікується, що зустріч делегацій відбудеться о 13:00 у палаці Чираган.

Російська делегація має намір передати українським представникам свій проєкт меморандуму щодо врегулювання війни уже безпосередньо під час переговорів. Про це повідомляють росЗМІ.

«Російський проект меморандуму планується передати українській делегації безпосередньо на переговорах», - вказують джерела.

При цьому повідомляється, що Москва отримала проект меморандуму, підготовленого Києвом.

Відомо, що російська делегація прибула до Стамбула ввечері 1 червня.

Міністр оборони Рустем Умєров раніше заявив, що для зустрічі з делегацією РФ від них потрібен меморандум.

Також Reuters опублікував «дорожню карту», яку Україна підготувала для переговорів з РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.